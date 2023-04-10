В Кузбассе взорвали лед на реке Кондома

Фото: телеграм-канал Игоря Голдинова.

В воскресенье, 9 апреля, в Кузбассе были проведены взрывные работы на реке Кондома. Об этом сообщил глава Калтанского городского округа Игорь Голдинов.

По его словам, работы проводились для того, чтобы разрушить целостность ледового поля.

Сейчас ведется круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Кондома. До критических отметок в районе водозабора остается 2,10 метра, в районе ГРЭСа - 3,64 метра.

- На территории Калтанского городского округа фактов подтопления не зафиксировано, - отметил Игорь Голдинов.

Патрульные группы проводят мониторинг ситуации. В случае подтопления территории жителям необходимо сообщить в ЕДДС по телефону 112.