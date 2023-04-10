В филармонии Кузбасса пройдет закрытие сезона Губернаторского симфонического оркестра

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».

В четверг, 4 мая, в государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова состоится «Долгожданная встреча с маэстро».

Более трех лет все мы - и музыканты, и любители симфонической музыки - с надеждой ожидали возвращения художественного руководителя и главного дирижера симфонического оркестра, профессора Центральной Пекинской консерватории Тао Линя. И, наконец, 4 мая маэстро вновь встанет к дирижерскому пульту, под его руководством пройдет официальное закрытие концертного сезона оркестра.

Программу откроет Симфония №6 до мажор великого австрийского композитора-романтика Франца Шуберта. И поныне музыка этой симфонии воспринимается как эталон искренности и простоты. Каждая нота произведения овеяна живыми, трепетными чувствами во всем их многообразии, вся она пронизана песенными мелодиями, покоряющими своей красотой.

Далее в концерте - «Джазовая сюита» № 2 Д. Шостаковича. «Ритмичная, напористая музыка, безукоризненно точная по стилю, с интересными тембровыми находками – это был настоящий джаз без какого-либо намека на стилизацию», – отмечал известный джазовый музыкант А. Цфасман. Одна из частей сюиты – знаменитый «Русский вальс» №2, и поныне интригует своей необычной историей.

Концерт завершит «Славянский марш» П. И. Чайковского. После его премьеры Чайковский писал: «Мой марш произвел целую бурю патриотического восторга...». «Славянский марш» долгое время не исполнялся, но был возрожден в России в 1990 году дирижером Михаилом Плетневым как символ нового времени и символ надежд на возрождение России.

Музыковед Ольга Гусева.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

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