Жителю Кемерова грозит пожизненное лишение свободы за «домашнюю» нарколабораторию

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове расследовано уголовное дело в отношении мужчины, который обустроил у себя дома нарколабораторию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина организовал незаконное производство наркотиков в квартире по проспекту Октябрьском. Он изучил технологию создания препаратов по инструкции из интернет-мессенджера, после чего купил все необходимые химические реактивы. Мужчину задержали с поличным сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром». В квартире кемеровчанина были изъяты канистры с реагентами и прекурсорами, лабораторное оборудование, а также боеприпасы. Кроме того, в холодильнике находился мефедрон общей массой более 500 граммов.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Жителю Кемерова грозит пожизненное лишение свободы.