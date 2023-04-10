Духовная музыка прозвучит на пасхальном концерте в филармонии Кузбасса

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».

В субботу, 6 мая, в государственной филармонии Кузбасса пройдет концерт «Пасха красная».

Многие великие композиторы признавались, что наивысшее вдохновение они испытывали во время богослужения, слушая пение церковного хора.

Приглашаем вас насладиться звучанием духовной музыки отечественных и зарубежных композиторов, произведениями для хора композиторов разных эпох.

В концерте примут участие:

Губернаторский камерный хор

Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина

Дирижер Ольга Бигеева

Концертмейстер Ирина Прокопчук

Хоровые коллективы г. Кемерово.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

6+