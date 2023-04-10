Духовная музыка прозвучит на пасхальном концерте в филармонии Кузбасса

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».
В субботу, 6 мая, в государственной филармонии Кузбасса пройдет концерт «Пасха красная».
Многие великие композиторы признавались, что наивысшее вдохновение они испытывали во время богослужения, слушая пение церковного хора.
Приглашаем вас насладиться звучанием духовной музыки отечественных и зарубежных композиторов, произведениями для хора композиторов разных эпох.
В концерте примут участие:
Губернаторский камерный хор
Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина
Дирижер Ольга Бигеева
Концертмейстер Ирина Прокопчук
Хоровые коллективы г. Кемерово.
Концерт доступен по Пушкинской карте.
6+