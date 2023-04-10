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НовостиОбщество10 апреля 2023 3:40

На кузбасской трассе 11 марта введут временные ограничения движения для автотранспорта

Яшкинскую трассу в регионе перекроют лишь на одном небольшом участке с 13.00 до 16.00
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе ограничат движение на Яшкинской трассе

В Кузбассе ограничат движение на Яшкинской трассе

В понедельник, 11 марта, на 29-м километре трассы Кемерово - Яшкино - Тайга ограничат движение для автотранспорта. Участок перекроют в связи с буровзрывными работами при строительстве Северо-Западного обхода города Кемерово.

- С 13.00 до 16.00 произведут несколько взрывов, в этот период указанный участок дороги будут перекрывать на время от 30 минут до 1 часа. Движение транспорта между взрывами будет разрешено. Поэтому автолюбителям стоит заблаговременно запланировать свой маршрут, - рассказали «КП» - Кемерово» в администрации правительства Кузбасса.