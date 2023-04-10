Глава Кузбасса обсудил с проектировщиками параметры аэропорта в Шерегеше

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил с руководством инжиниринговой компании «Спектрум Холдинг» перспективы строительства аэродрома в Шерегеше. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

По словам главы региона, проектирование и строительство аэропорта рядом с горнолыжным курортом – это часть масштабной работы по развитию Шерегеша и всего Кузбасса. Аэропорт нужен как туристам, которые приезжают в регион, так и самим кузбассовцам.

- Проект будет выполнен за счет внебюджетных источников, а в целом развитие инфраструктуры Шерегеша продолжится благодаря программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению Президента России Владимира Путина, – подчеркнул Сергей Цивилев.

Разработчики концепции будущего аэродрома определили месторасположение аэродрома – оно оптимально с точки зрения авиационных характеристик с учетом размещения в условиях горной местности. Длина взлетно-посадочной полосы составит 2700 метров, ширина – 45 метров. Такие параметры позволят принимать самолеты среднемагистрального класса. В перспективе возможно будет удлинить ВПП еще на 500 метров.

После утверждения технического задания предстоит выполнить проектные изыскания. В правительстве Кузбасса создана рабочая группа для проработки вопросов развития сопутствующей инфраструктуры аэропорта, в том числе подъездной дороги, электро- и водоснабжения, отопления.