Главы Кемерова и Новокузнецка провели «космические уроки» в школах

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Сегодня первые занятия школах Кузбасса начались с «космического урока» – в честь старта II Международного фестиваля Юрия Гагарина.

В кемеровской школе №14 на Южном такой тематический провели председатель правительства Кузбасса Илья Середюк и глава города Дмитрий Анисимов.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В Новокузнецук мэр города Сергей Кузнецов посетил линейку в гимназии № 72, а также побывал на открытом «космическом уроке» во 2а классе.

Напомним, что мероприятия в рамках Международного фестиваля Юрия Гагарина будут идти всю неделю на разных площадках.