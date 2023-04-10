После Пасхального богослужения кемеровчан развезут по домам

Фото: администрация г. Кемерово.

После Пасхального богослужения, в ночь на 16 апреля, для верующих кемеровчан будут запущены дополнительные маршруты общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вывоз пассажиров будет организован от Знаменского кафедрального собора по окончании Пасхального богослужения - ориентировочно в 3:45.

Так, трамваи поедут по направлениям:

- трамвай №1: Собор, улица Соборная, проспект Ленина, улица Дзержинского, улица Ноградская, КЭМЗ;

- трамвай № 5: Собор, улица Соборная, проспект Ленина, проспект Кузнецкий, улица Автозаводская, улица Космическая, улица Радищева, улица 10-я линия, пос. Южный;

Автобусы поедут по двум маршрутам:

- Собор, улица Соборная, проспект Октябрьский, проспект Ленинградский, улица Марковцева, д/п «Комсомольский»

- Собор, улица Соборная, проспект Ленина, улица Тухачевского, проспект Молодежный, остановка «Сквер».

Отмечается, что в целом общественный транспорт будет работать по расписанию воскресного дня. Уточнить информацию можно по телефону диспетчерской УЕЗТУ 57-46-57 и на официальном сайте.