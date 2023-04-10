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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 8:12

В Кузбассе 16-летний подросток жестоко убил 83-летнего мужа своей бабушки

Юноша нанес пожилому мужчине несколько ударов ножом в голову
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасский юноша начал свою взрослую жизнь с убийства

Кузбасский юноша начал свою взрослую жизнь с убийства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевске 16-летний юноша жестоко расправился с супругом своей родной бабушки, 83-летним пенсионером, за отказ дать ему деньги.

Инцидент произошел 7 апреля в одном из дачных сообществ, куда в гости к своей бабушке наведался любимый внук. От чая парень оказался, сразу потребовал деньги. Бабушка смолчала, а вот ее супруг высказал отпрыску все, что по этому поводу думал, и дать денег категорически отказался.

Обезумевший юноша схватил кухонный нож и несколько раз ударил им пожилого человека в область головы, лица и шеи. Раны оказались несовместимы с жизнью, мужчина умер мгновенно. Окровавленными руками подросток схватил лежавшие в комнате 11 тысяч рублей и убежал к соседям, которым в состоянии шока все и рассказал.

- Потратить деньги юный убийца не успел, поскольку оперативно был задержан сотрудниками полиции. Кроме убийства ему инкриминируется кража.

Расследование уголовного дела продолжается.