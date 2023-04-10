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НовостиОбщество10 апреля 2023 10:08

Новокузнечанка принесла в банк голого ребенка

Ее желание выпить перевесило здоровье собственного ребенка
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Закон готов защищать детей даже от собственных нерадивых родителей

Закон готов защищать детей даже от собственных нерадивых родителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 10 апреля, в Новокузнецке пьяная женщина гуляла по улице с раздетым ребенком. Шокирующую картину заметили полицейские местной Госавтоинспекции.

Экипаж ДПС передал информацию коллегам в городской отдел полиции. Женщину нашли уже в отделении банка, где она снимала наличные в банкомате. От 33-летней новокузнечанки пахло алкоголем.

- Она сама призналась полицейским, что выпивала с подругой, а когда алкоголь закончился, отправилась в банк за наличными, чтобы пополнить запасы горячительного. С собой прихватила ребенка, а что забыла его одеть по погоде, так, пояснила дамочка, торопилась очень, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Прибывшие в банк инспекторы по делам несовершеннолетних составили в отношении горе-мамочки административный протокол за неисполнение ею обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.