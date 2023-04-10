Новокузнечанка принесла в банк голого ребенка

Закон готов защищать детей даже от собственных нерадивых родителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 10 апреля, в Новокузнецке пьяная женщина гуляла по улице с раздетым ребенком. Шокирующую картину заметили полицейские местной Госавтоинспекции.

Экипаж ДПС передал информацию коллегам в городской отдел полиции. Женщину нашли уже в отделении банка, где она снимала наличные в банкомате. От 33-летней новокузнечанки пахло алкоголем.

- Она сама призналась полицейским, что выпивала с подругой, а когда алкоголь закончился, отправилась в банк за наличными, чтобы пополнить запасы горячительного. С собой прихватила ребенка, а что забыла его одеть по погоде, так, пояснила дамочка, торопилась очень, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Прибывшие в банк инспекторы по делам несовершеннолетних составили в отношении горе-мамочки административный протокол за неисполнение ею обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.