МТС подарит кузбассовцам интернет и связь за границей за бронирование отелей

Фото: пресс-служба МТС

Путешественники, забронировавшие отель на МТС Travel, смогут без доплат пользоваться за рубежом мобильным интернетом, бесплатно принимать входящие вызовы и звонить, расходуя свои стандартные пакеты услуг, как дома.

Такую возможность даёт 100%-скидка на роуминговую опцию «Забугорище», которую цифровая экосистема представит при любом бронировании зарубежной гостиницы на МТС Travel. На сайте и в мобильном приложении доступны десятки тысяч отелей по России и за рубежом, в том числе в Турции, ОАЭ, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане. Оплатить бронирование можно картами российских банков.

Чтобы получить бесплатную опцию «Забугорище», необходимо быть абонентом МТС, иметь пакетный тариф, авторизоваться и забронировать отель на МТС Travel до 31 мая 2023 года. Сэкономить на роуминге можно при заселении в отель до конца августа 2023 года. SMS о 100%-ной скидке на роуминговую опцию придёт за сутки до заезда Она будет действовать весь период проживания, включая день выезда.

До конца мая 2023 года на МТС Travel также можно получить повышенный кешбэк за бронирование отелей: до 10% от стоимости заказа в поездках по России поступят на счёт МТС Cashback. Потратить баллы кешбэка можно на товары розничной сети МТС, подписку онлайн-кинотеатра KION, билеты на концерты, шоу и в театры в сервисе МТС Live и другие предложения экосистемы МТС и партнеров. Зарегистрироваться в программе лояльности МТС Cashback могут абоненты всех операторов.

Подробнее об условиях специального предложения от МТС Travel.