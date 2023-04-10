«РИА Кузбасс» ищет внештатного корреспондента на севере региона

В Кузбассе всегда есть о чем писать Фото: Иван МАКЕЕВ

Для нового сетевого регионального издания «РИА Кузбасс», входящего в медиахолдинг «Кузбасс», срочно требуется внештатный корреспондент, проживающий на севере Кемеровской области.

Журналист должен рассказывать о событиях, происходящих в Тайге, Юрге Анжеро-Судженске и Мариинске. Информация из этих городов и прилегающих к ним райцентров должна быть максимально оперативной. Также в обязанности внештатного журналиста входит подготовка для нового интернет-портала собственных уникальных публикаций.

Систему оплаты удаленному корреспонденту работодатель предлагает гонорарную.

Более подробную информацию о вакансии можно уточнить в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (923) 533-31-27.