Открыта регистрация на юбилейный Зеленый Марафон Сбербанка в 60 городах России

Фото: пресс-служба СБЕРа

Зеленый Марафон Сбера в этом году состоится 20 мая и пройдет уже в 10-й раз. На старт выйдут десятки тысяч бегуновв 60 городах России - забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.

В Кузбассе Зеленый марафон традиционно состоится в Кемерово и Новокузнецке. Кемерово марафон пройдет в парке им. Г.К.Жукова, в Новокузнецке в парке им. Ю.А.Гагарина. В программе — 4,2 км (в том числе в командном зачете), дистанции на 420 м(для детей), отдельная дистанция для людей на инвалидных колясках, а также скандинавская ходьба.Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее».

Регистрация на 10-й Зеленый марафон уже открыта на сайте Зеленого марафона 2023 – www.greenmarathon.sberbank.ru. Ссылка активна до 14 мая 2023г.

Первый Зеленый Марафон прошел 19 мая 2012 года в 42 городах России (по количеству километров в марафонской дистанции). Бегунам предстояло преодолеть символические 4,2 км (одну десятую часть марафона) и принять участие в мероприятиях по озеленению городской среды. Событие было приурочено к предстоящим XXII Зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи. В забеге стартовало 30 тысяч человек, еще 20 тысяч пришли их поддержать.

9-й Зеленый марафон состоялся в 2021 году, когда банк отметил свое 180-летие. Среди 92тысяч участников в 180 городах России были не только любители, но и профессиональные спортсмены, а также блогеры, государственные деятели, представители городских администраций. Традиционно в рамках Зеленого Марафона прошли развлекательные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов и экологические акции. Всего было проведено более 180 экологических акций: высадки деревьев, субботники, акции по благоустройству территорий.

Фото: пресс-служба СБЕРа

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