Кузбасские школьники расскажут о своих первых учителях

Первые учителя остаются в сердце на сю жизнь

В понедельник, 10 апреля, в Кузбассе от школьников 5-11 классов начался прием заявок на участие во Всероссийской акции «Мой первый учитель». Благодаря проекту ребята могу поделиться с обществом своими историями о первых учителях, поблагодарить их за свои первые школьные знания.

По условиям акции школьники должны подготовить видеоролики с участием первого учителя. Это может снято в форме интервью или красочного поздравления, театрального спектакля или флешмоба. Если нет возможности снять небольшой сюжет можно оформить работу в виде селфи - фотографий с первым учителем.

- Творческие материалы надо публиковать с хештегами #МойПервыйУчитель, #ГодПедагогаНаставника, #ГПН_2023. Лучшие проекты будут размещены в официальном аккаунте «Педагог и наставник» в соцсети «ВКонтакте», - сообщили в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.