Олег Газманов высоко оценил творчество участников кузбасского патриотического песенного фестиваля

Кузбасский печенный фестиваль соберет десять тысяч участников

В Кузбассе стартовал патриотический фестиваль - конкурс «ПесниZаРодину». Его участники - простые жители городов и районов Кемеровской области - металлурги, шахтеры, железнодорожники, учителя, врачи. Ожидается, что общее число участников превысит десять тысяч человек. Первые отборочные прослушивания уже начались в Яшкинском районе, Новокузнецке, Калтане, Ленинск-Кузнецком городском округе.

Среди конкурсантов молодые исполнители, люди среднего возраста, пожилые кузбассовцы.

- Фестиваль поистине народный, поскольку объединяет людей разных возрастов и профессиональных навыков. Но вот что едино - это широкая русская душа, наполненная беззаветной любовью к своей Родине.

Олег Газманов похвалил песню беловских участников кузбасского песенного конкурса Надежду Антонову и Салавата Хайдарова «Своих не бросаем». Композиция заняла пятое место в хит-параде Есаула российской эстрады.

Конкурс проходит по номинациям «Лучшая военно-патриотическая песня», «Лучшая песня о России», «Лучшая песня о Кузбассе», «Тебе, Донбасс, посвящается!», «Лучшая авторская песня», «Самое дружное и выразительное исполнение», «Победитель народного голосования», «Самый яркий сценический образ», «Лучший номер трудового коллектива».