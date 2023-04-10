В Кузбассе осудили экстремиста

Вражда и ненависть караются законом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 10 апреля, суд Кировского района Кемерова вынес приговор местному жителю, подстрекавшему пользователей соцсети «ВКонтакте» к экстремизму.

- Испытывая ненависть и вражду к лицам еврейской национальности, мужчина призывал кузбассовцев к насилию убийству, причинению вреда здоровью, то есть к совершению экстремистской деятельности по мотивам ненависти и вражды», - сообщили в пресс- службе УФСБ Росси по Кемеровской области.

Обвиняемого приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор вступил в законную силу.