В Кемерове временно не будет работать светофор на проспекте Советском

Не будет работать светофор на пересечении проспекта Советского и улицы Кузбасской. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Сегодня, 11 апреля, в Кемерове несколько часов не будет работать светофор на пересечении проспекта Советского и улицы Кузбасской. Об этом предупредили в городской администрации.

Светофор не будет показывать сигналы с 09.00 до 12.00. Это связано с отключением электроэнергии на время проведения плановых ремонтных работ.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков.