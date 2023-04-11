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НовостиОбщество11 апреля 2023 1:09

В Кемерове временно не будет работать светофор на проспекте Советском

Его отключат с 9.00 до 12.00
Анастасия СЕРГЕЕВА
Не будет работать светофор на пересечении проспекта Советского и улицы Кузбасской.

Не будет работать светофор на пересечении проспекта Советского и улицы Кузбасской.

Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Сегодня, 11 апреля, в Кемерове несколько часов не будет работать светофор на пересечении проспекта Советского и улицы Кузбасской. Об этом предупредили в городской администрации.

Светофор не будет показывать сигналы с 09.00 до 12.00. Это связано с отключением электроэнергии на время проведения плановых ремонтных работ.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых пешеходных переходов и перекрестков.