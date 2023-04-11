С завтрашнего дня в Кемерове на линию выйдут автобусы № 64

В Кемерове с 12 апреля начнут ходить новые автобусы маршрута № 64 «КГМИ – Рынок «Дружба». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Данный маршрут соединяет Кировский, Рудничный, Заводский районы, включая Южный и ФПК. Его будут обслуживать три автобуса. Ежедневно они будут выполнять 22 рейса.

Фото: администрация г. Кемерово.

Путь следования маршрута №64:

В сторону рынка «Дружба»: КГМИ, улица 40 лет Октября, улица Леонова, улица Александрова, улица Инициативная, улица Металлистов, улица Варшавская, улица Горноспасательная, улица Артельная, улица Шахтерская, улица Ишимская, улица Суворова, улица Рутгерса, Логовое шоссе, пр. Кузнецкий улица Автозаводская, улица Космическая, улица Радищева, улица Патриотов, улица Ю. Двужильного, разворот на перекрестке с улицы В.Волошиной, улица Двужильного, улица Тухачевского, рынок «Дружба».

В сторону Кировского района: рынок «Дружба», улица Тухачевского, улица Ю. Двужильного, разворот на перекрестке с улицы В.Волошиной, улица Двужильного, улица Патриотов, улица Радищева, улица Космическая, улица Автозаводская, пр. Кузнецкий, Логовое шоссе, улица Рутгерса, улица Милицейская, улица Ишимская, улица Шахтерская, улица Артельная, улица Горноспасательная, улица Варшавская, улица Металлистов, улица Инициативная, улица Александрова, улица Леонова, улица 40 лет Октября, КГМИ.

Путь следования проходит через улицу Патриотов до завершения строительно-монтажных работ на участке тепловой сети и перекрытия сквозного проезда по ул. В. Волошиной в районе дома № 31.