В Кузбассе более 90% торговой сети с эквайрингом от Сбера принимает оплату по QR-коду

Использование QR-кодов для оплаты позволяет торговым сетям не терять своего клиента, даже если у него нет при себе наличных и карты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровской области более 98% магазинов различных торговых сетей, работающих с эквайрингом от Сбера, подключились к сервису SberPay QR. Он позволяет оплачивать покупки по QR-коду, без использования пластиковой карты.

Технология работает предельно просто: платежный терминал генерирует QR-код, клиент считывает его камерой своего телефона и оплачивает покупку в один клик в мобильном приложении СберБанк Онлайн либо в приложении банка-партнера. Оплата по SberPay QR доступна владельцам любых телефонов (даже без NFC) на Android и iOS, бонусы СберСпасибо начисляются точно также, как и при оплате картой.

- Оплата по QR-коду удобна как покупателю, так и продавцу. Такая оптимизация позволяет торговым сетям не терять своего клиента, даже если у него нет при себе наличных и карты. Кроме того, оплата по QR-коду на терминале Сбера позволяет покупателю получать бонусы по программе лояльности по аналогии с оплатой с использованием банковской карты, - отметил управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Андрей Беднарский..

- У нашей сети магазинов широкая география в Кузбассе. Это как магазины «О’кей», так и сеть «Хлеб-Соль». В 1 квартале текущего года мы подключили в своих магазинах оплату по QR-коду от Сбера. Банки предлагают схожие ценовые условия по эквайрингу, но вот возможность оплаты по QR есть только у Сбербанка, и это стало одним из ключевых факторов при выборе банка-партнера, - подчеркнул руководитель группы компаний «О’кей» Станислав Лукашов:

SberPay QR в Кузбассе активно применяют ритейлеры, АЗС, медицинские организации и многие другие.

Партнерский материал

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015