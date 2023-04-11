Пресс-конференцию губернатора Кузбасса можно будет посмотреть в прямом эфире

Пресс-конференцию губернатора Кузбасса Сергея Цивилева можно будет увидеть в прямом эфире. Она состоится сегодня, 11 апреля, в 12:00.

В мероприятии примут участие журналисты федеральных, региональных и муниципальных СМИ, представители общественных организаций, блогеры и студенты кузбасских вузов.

Трансляцию можно будет посмотреть в личных аккаунтах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», в официальных аккаунтах правительства Кузбасса «ВКонтакте», в «Одноклассниках», на телеканалах «Россия 24», «Кузбасс Первый», «Десятка», в телеграм-канале «Кузбасс Первый», на сайте kuzbass1.ru.