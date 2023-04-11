Жительница Кузбасса обвиняется в истязании 11-летней дочери

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительнице Кемеровского района, избивавшей свою дочь, предъявлено обвинение. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Побои начались в ноябре 2022 года. Женщина, будучи нетрезвой, систематически наказывала свою 11-летнюю дочь по малозначительным поводам. После очередного применения насилия девочка ушла к знакомым и рассказала им о избиениях. Те обратились в правоохранительные органы. Подростка изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение. На 29-летнюю мать было заведено уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Женщина со следствием сотрудничает, свою вину признает. Ранее семья в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.