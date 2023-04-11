Россельхозбанк и YouDo Бизнес дают рекомендации по поиску сезонных рабочих в АПК

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Совместный партнерский проект платформы Свое Фермерство от РСХБ и YouDo Бизнес объединит интересы сезонных рабочих (самозанятых и внештатных сотрудников) и агропредприятий, нуждающихся в персонале в высокий сезон (по данным кадрового агентства Hays, 94% работодателей АПК испытывают нехватку кадров).

В рамках проекта компании проведут в апреле серию вебинаров. Они будут посвящены вопросам привлечения сезонного персонала, способам эффективного управления и возможностям льготного финансирования сезонных работ. На вебинарах выступят эксперты по найму, адаптации и удержанию работников, представители крупнейших агропредприятий АПК, профильные ведомства и специализированные СМИ.

Принять участие в мероприятии смогут все желающие – для этого необходимо пройти онлайн регистрацию.

– Кадровый вопрос в агросекторе очень важен. Мы уверены, что участие в нашем совместном образовательном проекте с YouDo Бизнес будет иметь огромную практическую пользу для агропредприятий любого масштаба, позволит углубить экспертизу в вопросах привлечения сезонного персонала, доступных инструментов льготного финансирования сезонных работ и оптимизации расходов на фонд оплаты труда в период высокого сезона, - отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Партнерский материал.

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