Сергей Цивилев ответил на вопрос о нехватке медиков в Кузбассе

Фото: телеграм-канал Цивилев. Live

Сергей Цивилев прокомментировал проблему нехватки медиков в Кузбассе на пресс-конференции 11 апреля.

Один из вопросов журналистов касался проблемы медицинских кадров в малых городах и поселках Кузбасса. Так, недавно в Анжеро-Судженске инфекционное отделение было закрыто из-за ухода на пенсию одного врача.

Губернатор Кузбасса заявил, что проблема с медиками действительно в регионе есть, и рассказал, как она решается. Так, конкретно в Анжеро-Судженске проектируется строительство новой поликлиники, идут ремонты существующих медучреждений. В бюджете, принятом на 2023–2025 годы, прописаны все объекты здравоохранения, которые будут приводить в порядок.

Сергей Цивилев отметил, что в регионе строят не больницы, а целые больничные комплексы, где на одной территории можно получить любую медицинскую помощь. Например, инфекционный комплекс на юге Кузбасса состоит из современной больницы с реанимацией, диагностическим отделением, лабораторией, пищеблоком.

По словам Сергея Цивилева, в Кузбассе закупается новое оборудование, в удаленных территориях строятся поликлиники, ФАПы, медицинские амбулатории. Для привлечения медиков действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер». В медицинском университете и колледже увеличивается количество бюджетных мест (по словам губернатора, за пять лет их количество возросло почти на 50%).

- Есть нехватка, но движение вперед идет колоссальное. На это нужно время. Мы сейчас используем целевое обучение, особенно в ординатуре, которое мы оплачиваем, но медицинский работник должен будет отработать в наших больницах, - отметил Сергей Цивилев.