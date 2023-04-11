Жительница Кузбасса под видом мужчины познакомилась с женщиной в соцсети и обманом выманила у нее деньги

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

21-летняя жительница Таштагола решила подзаработать обманным путем, но в итоге оказалась на скамье подсудимых. Накануне Таштагольский городской суд вынес мошеннице обвинительный приговор. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Молодая девушка в апреле 2021 года зарегистрировалась в социальной сети под мужским именем. После этого она познакомилась с местной жительницей, и между ними завязались близкие доверительные отношения. В какой-то момент интернет-знакомый рассказал новой подруге о тяжелой болезни родственника и попросил взаймы деньги на лечение, пообещав вернуть долг в сентябре. Женщина перечислила 1 000 рублей. После этого она еще восемь раз откликалась на просьбы знакомого. В общей сложности, с мая по август 2021 года она перевела аферистке 22 500 рублей.

В сентябре жительница Таштагола, так и не получившая обратно переданные в долг деньги, внимательно изучила страницу своего интернет-друга и заподозрила неладное: у мужчины практически не было подписчиков и лента новостей не обновлялась. Женщина спросила знакомого напрямую об обмане, после чего с его страницы исчезли все фотографии, а сам он перестал выходить на связь.

Пострадавшая не стала обращаться в полицию, однако в мае 2022 года оперативная информация о преступлении поступила сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Таштагольскому району. Аферистку задержали. Было заведено уголовное дело.

Суд признал девушку виновной и назначил ей 300 часов обязательных работ. Кроме того, мошенницу обязали возместить причиненный ущерб.