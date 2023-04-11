Губернатор Кузбасса поблагодарил жителей за вклад в развитие региона

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Сегодня, 11 апреля, в Кемерове прошла большая пресс-конференция Сергея Цивилева, на которой он рассказал об итогах своей работы за пять лет на должности губернатора, определил перспективы развития региона и поблагодарил всех жителей за их вклад.

- Мы вместе изменили позиционирование Кузбасса. Если раньше нас воспринимали как сложный угольный регион, то теперь знают и в нашей стране, и в мире как молодежный, спортивный, туристический, культурный регион с яркой, насыщенной жизнью, в который интересно приезжать, в котором интересно жить. Это величайшее достижение. Все, что построено и сделано – результат работы нашей команды, мы этим гордимся и верим в свои силы, – подчеркнул Сергей Цивилев.

При этом губернатор отметил, что в команду по развитию Кузбасса входят жители региона, все решения о преображении области принимались с опорой на их предпочтения.

- Мы вместе прошли много испытаний, и ни одно не заставило нас отказаться от своих планов. Наоборот, мы еще больше сделаем, построим, чтобы наш Кузбасс стал лучше, красивее, интереснее, – добавил глава Кузбасса.

Он также акцентировал внимание на том, что командная работа в регионе полностью поддерживается президентом России Владимиром Путиным и правительством страны.