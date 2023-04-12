В Кузбассе на мужчину, который поджег троллейбус, завели уголовное дело

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Новокузнецке завели уголовное дело на мужчину, который пытался угнать троллейбус, а потом поджег его. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

«Комсомолка» рассказывала об этом инциденте. В конце марта около 23:00 в полицию от диспетчера трамвайно-троллейбусного управления поступила информация о нападении на водителя и кондуктора троллейбуса. Как оказалось, на конечной остановке один из пассажиров отказался покидать салон и потребовал развернуться и ехать по нужному ему маршруту. Водитель троллейбуса испугалась и подчинилась требованию. Но на одной из остановок она вместе с кондуктором выбежала из троллейбуса. Рассерженный пассажир прошел в кабину водителя и, устроил поджог. После этого мужчина попытался скрыться на автобусе, но задержали полицейские - при этом он сопротивлялся. Мужчина был сильно нетрезв и не смог объяснить причину своих поступков.

- Ущерб, причиненный в результате его противоправных действий, составил более 570 000 рублей, - отметили в полиции.

На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По решению суда нарушителю был назначен административный штраф в размере 2 000 рублей.

Кроме того, в отношении поджигателя завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные повреждение или уничтожение имущества». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.