Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем космонавтики

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей области с Днем космонавтики, который отмечается сегодня, 12 апреля. Текст поздравления опубликован на сайте регионального правительства.

Фото: пресс-службе АПК.

Глава региона отметил, что первый в мире орбитальный полет вокруг Земли, совершенный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, навсегда вписан в историю человечества. Также немало других отечественных достижений в освоении космоса – первый искусственный спутник Земли, первый выход в открытый космос, первая экспериментальная космическая станция.

- Мы гордимся, что именно Кузбасс – малая родина двух легендарных покорителей космоса из первого отряда космонавтов СССР, дважды Героев Советского Союза Алексея Архиповича Леонова и Бориса Валентиновича Волынова. Их имена присвоены аэропортам в Кемерове и Новокузнецке, которые сегодня успешно развиваются, - сказано в тексте поздравления.

Губернатор напомнил, что сейчас в регионе проходит второй Международный фестиваль Юрия Гагарина. В течение недели проводятся тематические выставки, лектории, кинопоказы, а завершится фестиваль грандиозными гала-концертами в Кемерове и Новокузнецке. По словам Сергея Цивилева, главная цель мероприятия – объединить людей общим чувством гордости за свою страну, познакомить поближе молодежь с этой тематикой, проложить путь к новым успехам в освоении космоса.

Глава региона отметил, что отечественная космонавтика – одна из сильнейших в мире, и выразил уверенность, что нынешние поколения кузбассовцев внесут достойный вклад в ее развитие.