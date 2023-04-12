Человек в Кузбассе - главный

Сергей Цивилев уверен, что именно люди определяют будущее Кузбасса

На пресс-конференции во вторник, 11 апреля, Сергей Цивилев заявил, что стратегию развития Кузбасса объединяет человек.

- Именно за счет людей регион становится привлекательным и комфортным. Принимая каждое решение, прежде всего мы анализируем, идет ли это на пользу жителям Кузбасса, - подчеркнул Губернатор Кузбасса.

Во время пресс-конференции, которая длилась 2 часа 40 минут, журналистам и всем жителям Кемеровской области предложили выбрать с помощью голосования самые значимые события и объекты, реализованные за последние пять лет.

- В голосовании приняли участие свыше десяти тысяч человек. Большинство самым ярким символом региона выбрало Мемориал Воину-Освободителю в Кемерове. В топе голосования оказались также горнолыжный комплекс Шерегеш, «Кузбасс-Арена», Игры «Дети Азии» и новая больница в Междуреченске, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Напомним, на пресс-конференции Сергей Цивилев ответил более чем на 20 вопросов журналистов и блогеров. Основными темами стали развитие экономики, поддержка участников спецоперации и их семей, забота о здоровье кузбассовцев, создание условий для детей и молодежи.

Участие в пресс-конференции приняли более 150 человек.