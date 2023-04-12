В Кемерове продлили маршрут автобуса №40

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове по просьбам горожан маршрут автобуса №40 продлили до «Прогресса». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Раньше автобус следовал от диспетчерского пункта «Комсомольский» до остановки «Медицинский институт». Теперь он будет доезжать до «Прогресса». При этом действующее расписание автобуса останется без изменений.

Путь следования автобуса №40 «Прогресс - д/п «Комсомольский»:

В сторону Ленинского района: ул. 40 лет Октября, ул. Леонова, ул. Александрова, ул. Инициативная, ул. Металлистов, ул. В. Толстикова, ул. Воронежская, ул. Черноморская, ул. Ракитянского, пр. Шахтеров, Логовое шоссе, пр. Кузнецкий, пр. Советский, ул. Дзержинского, пр. Ленина, бульвар Строителей, пр. Химиков, бульвар Строителей, ул. Марковцева, пр. Комсомольский.

В сторону Кировского района: пр. Комсомольский, пр. Химиков, пр. Ленинградский, пр. Ленина, ул. Дзержинского, пр. Советский, пр. Кузнецкий, Логовое шоссе, пр. Шахтеров, ул. Ракитянского, ул. Черноморская, ул. Воронежская, ул. В. Толстикова, ул. Металлистов, ул. Инициативная, ул. Александрова, ул. Леонова, ул. 40 лет Октября.