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НовостиОбщество12 апреля 2023 4:17

На выходных в Кемерове перекроют улицу в Кировском районе

Речь об улице Александрова
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: СГК Кузбасса.

Фото: СГК Кузбасса.

На выходных в Кемерове временно перекроют улицу Александрова в Кировском районе. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Сквозной проезд будет закрыт с 20:00 пятницы, 14 апреля, до 8:00 воскресенья, 16 апреля. В это время энергетики проведут замену изношенного участка теплосети, которая проходит под дорогой.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Рекордная и 40 лет Октября.

- Приносим извинения автомобилистам и жителям окрестных домов за временные неудобства, - сказали в СГК Кузбасса.