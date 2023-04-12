В Кузбассе на двух мостах изменят организацию дорожного движения из-за ремонта

Фото: ГКУ "Дирекция автодорог Кузбасса".

В Кузбассе с 17 по 28 апреля будет ограничено движение автомобилей по двум мостам в связи с проведением ремонтов. Об этом предупредили в ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса».

Схема организации дорожного движения будет изменена на мостах, расположенных на 198-м километре (через реку Мрассу) и на 214-м километре (через реку Томь) трассы Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск.

Движение автомобилей там будет временно осуществляться по одной половине проезжей части. Ограничение движения будет действовать только в светлое время суток.

Водителей попросили обращать внимание на временные дорожные знаки.