Свыше 487 миллионов рублей похитили мошенники у кузбассовцев с начала года

487 миллионов рублей выманили мошенник в жителей Кузбасса с начала года Фото: Мария ЛЕНЦ

Кузбасские полицейские сообщили «КП»-Кемерово» об участившихся в последнее время случаях обмана граждан телефонными мошенниками.

- Только за несколько дней мошенники обманули 20 доверчивых жителей городов и районов Кемеровской области. В общей сложности аферисты выманили у них шесть миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.

Недавно на уловку мошенников попался даже бизнесмен. Казалось бы, финансово грамотный человек, а перевел аферистке более миллиона рублей. Мошенница, представившись специалистом сайта госуслуг, придумала целую легенду.

- Вы знаете, мужчина, в последнее время мошенники используют ваши персональные данные для оформления кредита, - тоненьким голосочком она начала телефонную беседу с предпринимателем. - Вам срочно надо подтвердить заявку на получение займа и перевести все деньги с карты и личные сбережения на безопасный счет.

Бизнесмен, как сам позже признался, даже не понял, как выполнил все инструкции мошенницы, лишившись в одночасье всех средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело, аферистку ищут.

- С начала года мошенники похитили у жителей Кузбасса уже свыше 487 миллионов рублей.