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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 5:18

В Кузбассе ребенку выплатили 40 тысяч рублей за укус собаки

Инцидент произошел в Новокузнецке
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новокузнецке 10-летнему мальчику, пострадавшему от укуса собаки, выплатили 40 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Инцидент произошел в августе прошлого года в Куйбышевском районе. Мальчик гулял возле дома, когда на него набросилась соседская собака и укусила его за ногу.

Прокурор района обратился в суд в интересах школьника с требованием взыскать с владельца собаки компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону пострадавшего ребенка и обязал выплатить ему 40 тысяч рублей.