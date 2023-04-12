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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 5:20

Почти 800 свертков нашли кузбасские полицейские у омички

Все пакеты женщина умудрилась спрятать в нижнем белье
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Новокузнецке будут судить омичку за хранение крупной партии наркотиков

В Новокузнецке будут судить омичку за хранение крупной партии наркотиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке будут судить жительницу Омской области, пытавшуюся сбыть крупную партию наркотиков. При досмотре полицейские нашли при ней 785 свертков, которые она умудрилась спрятать в своем нижнем белье.

- Еще около 130 граммов запрещенного вещества найдено в квартире знакомой сбытчицы. Общая масса изъятого зелья превысила 270 граммов, что является крупным размером. Все это женщина планировала распространить через тайники на территории Новокузнецка, - рассказали «КП»-Кемерово» в ГУ МВД Кемеровской области.

Уголовное дело направлено в суд. Жительнице Омска грозит до 20 лет лишения свободы.