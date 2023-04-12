В Кемерове пройдет музыкально-публицистический концерт «Так закалялась сталь»

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».

В среду, 19 апреля, в Государственной филармонии Кузбасса в рамках XXII городского фестиваля «Музыка - детям» состоится музыкально-публицистический концерт «Так закалялась сталь».

В программе раскрывается трудовой подвиг кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны. Музыка отечественных композиторов, стихи и документальные материалы, органично переплетаясь, не просто знакомят зрителей с фактом истории, но и призывают помнить и гордиться своими далекими предками – сибиряками.

Прозвучат произведения П. Чайковского, Д. Шостаковича, С. Рахманинова, А. Шнитке, И. Шварца, Э. Артемьева, а также песни военных лет и стихотворения К. Симонова, Д. Кедрина и других.

Исполнители: Губернаторский симфонический оркестр, солисты филармонии Кузбасса, артисты литературного театра «Слово».

За дирижерским пультом – Василий Шульга.

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