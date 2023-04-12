Волонтеры Сбербанка провели занятие в Социально-реабилитационном центре «Маленький принц»

Занятия позволят подготовить подростков к самостоятельной взрослой жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Волонтеры Кемеровского отделения ПАО Сбербанк провели очередное занятие в рамках проекта «Правовая грамотность» на тему «Право собственности» в Социально-реабилитационном центре «Маленький принц», для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Занятие проходило в игровой форме, с просмотром обучающих видеороликов, презентаций и мультфильмов.

Для закрепления знаний, полученных во время занятий, команда волонтеров вместе с ребятами прошли квест под названием «Зарегистрируй право собственности».

«Правовая грамотность» реализуется на территории Кузбасса с января 2022 года. Проект предполагает 10 занятий, цель которых правовое просвещение молодежи, решение актуальных проблем с которыми могут столкнуться дети. Занятия позволят подготовить подростков к самостоятельной взрослой жизни.

Проект может быть реализован не только в Кузбассе, но и на любой другой территории. Спикерами могут быть волонтеры, не обладающие юридическими познаниями. Главный принцип проекта - универсальность: «Любой город. Любой спикер. Любой ребенок».

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.