Роспотребнадзор: в Кузбассе более 20% людей заражаются клещевым энцефалитом на садовых участках

Фото: архиви "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе более 20% людей заражаются клещевым вирусным энцефалитом, работая на садовых участках. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в Кузбассе начался сезон активности клещей и уже зарегистрированы первые случаи укусов этих паразитов. Клещи могут повстречаться не только в дикой природе, но и на территориях садовых участков. В Роспотребнадзоре рассказали, как сделать свой сад непривлекательным для клещей.

Так, нужно помнить, что эти членистоногие любят высокую траву и тенек. Они передвигаются медленно, охотятся с помощью выжидательной тактики – заползают на траву и ждут, пока мимо пройдет жертва, чтобы к ней прицепиться. Клещи улавливают тепло тела человека, поэтому скапливаются там, где те бывают чаще всего – вдоль дорожек, возле бака с водой, скамеек и крылечек дачных домиков.

- Защитить свой участок необходимо с ранним наступлением весны, проведя генеральную уборку. Избавьтесь от мест скопления хлама и всяческого мусора. Уберите все нерасчищенные заросли, кучи с ботвой и сухими ветками, - посоветовали в Роспотребнадзоре.

Следует регулярно косить и подстригать газон, а также бороться с грызунами на участке, поскольку те являются прокормителями и переносчиками клещей. Рекомендуется также после каждой прогулки осматривать домашних животных.

- Бороться с клещами можно народными средствами, используя ароматные растения. Клещи не любят растения: мята, бархатцы, пиретрум (персидская, далматская ромашка), шалфей, пижма, чабрец, гвоздика, розовая герань, розмарин, лаванда, чеснок, - отметили в Роспотребнадзоре.

Также можно обратиться в специализированные организации, которые проводят противоклещевые обработки с помощью химических препаратов.