В Кузбассе адвокаты осужденного по делу «Зимней вишни» Сергея Генина просят изменить ему меру пресечения

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В Кузбассе адвокаты осужденного по делу о «Зимней Вишне» пожарного Сергея Генина просят изменить ему меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Как сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса, в Кемеровский областной суд поступило ходатайство в защиту интересов Генина в рамках уголовного дела по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Судебное заседание по рассмотрению данного ходатайства состоится завтра, 13 апреля.

Ранее «Комсомолка» писала, что у начальника пожарного караула Сергея Генина было обнаружено злокачественное новообразование.