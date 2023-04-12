Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 8:54

В Кузбассе за неделю зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев ОРВИ

Заболеваемость немного выросла
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе с 3 по 9 апреля зарегистрировано 13,2 тысяч случаев гриппа и ОРВИ - на 9 % больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На данный момент заболеваемость ОРВИ на 5,1% ниже эпидемического порога.

За неделю в лабораториях был исследован клинический материал от 111 больных. Причину болезни удалось установить в 28 случаях, из них 14,2 % приходится на вирус гриппа В. В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.