В Кузбассе за неделю зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев ОРВИ

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе с 3 по 9 апреля зарегистрировано 13,2 тысяч случаев гриппа и ОРВИ - на 9 % больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На данный момент заболеваемость ОРВИ на 5,1% ниже эпидемического порога.

За неделю в лабораториях был исследован клинический материал от 111 больных. Причину болезни удалось установить в 28 случаях, из них 14,2 % приходится на вирус гриппа В. В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.