В Кемерове эксперты оценили скорость мобильного интернета

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Информационно аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование скорости мобильного доступа в сетях всех операторов связи, работающих в Кемерове. Лидером по ключевым показателям стал МегаФон.

Эксперты информационно аналитического агентства TelecomDaily на протяжении десяти дней проводили исследование скорости мобильного доступа в сетях операторов большой четверки. Тестирование проходило в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки, а также в движении - маршрут автомобиля с измерительным комплексом TEMS Investigation включал основные магистрали города и спальные районы.

Результаты в сотовых сетях Кемерова оказались в 2,5 раза выше, чем по России в целом и на 53% выше, чем в Москве.

По ключевым показателям лидером стал МегаФон, следует из отчетов агентства. Средняя скорость загрузки данных из интернета у оператора - 70,4 Мбит⁄с, а максимальная — 286 Мбит⁄с. Средняя скорость передачи данных от абонента — 38,4 Мбит⁄с, максимум — 128 Мбит⁄с. Эти показатели выше результатов, полученных независимыми экспертами в сетях других операторов: по средней скорости к абоненту на 42%, а от абонента на 69%.

По словам директора МегаФона в Кемеровской области Александра Малова, мобильная активность клиентов постоянно растет - интернет-трафик в области в среднем увеличивается на 15-20% ежегодно.

- Чтобы соответствовать запросам кемеровчан, мы постоянно развиваем сеть в регионе – расширяем емкость действующей сети связи за счет рефарминга частот, запускаем новые объекты связи 4G во всех районах, а также в пригороде и на промышленных площадках, — отметил он.