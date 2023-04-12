В Кемерове полицейские разыскали пропавшего школьника

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемерове полицейские разыскали пропавшего 13-летнего школьника. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию за помощью обратилась 44-летняя женщина. Она сообщила, что ее сын ушел из дома и не вернулся. Горожанка пыталась найти подростка самостоятельно, но безуспешно.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали поиски пропавшего. В итоге сотрудники ГИБДД нашли школьника в одном из торговых центров. Сообщается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

С мальчиком была проведена профилактическая беседа, а на его родителей полицейские составили административный протокол.