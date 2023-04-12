Шерегеш вошел в тройку самых посещаемых горнолыжных курортов

Фото: Дмитрий Ярощук.

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса МТС Travel и геоаналитической платформы GeoEffect проанализировала турпоток на крупнейших горнолыжных курортах страны. Кузбасский Шерегеш оказался на третьем месте по популярности в уходящем сезоне. При этом все больше туристов предпочитают продлить свой отдых в Горной Шории.

Самыми популярными у горнолыжников и райдеров в этом сезоне стали куроты Сочи. Туда отправились 40% россиян, выезжающих покататься на лыжах и сноубордах за пределы своего региона. На втором месте по количеству гостей – Архыз (Карачаево-Черкесия). Шерегеш занял почетное третье место. Его чаще других посещали гости из Новосибирской области, Алтайского края, Красноярска и Томска. А из несибирских регионов – москвичи, петербуржцы и екатеринбуржцы.

В 40% случаев в Шерегеш приезжают на викенд. Четверть туристов катается 3-7 дней. Причем доля таких путешественников растет.

«Новое исследование МТС Travel подтверждает растущий интерес российских туристов к Шерегешу. Чтобы лыжники и сноубордисты, приезжая на курорт могли с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами, мы ежегодно развиваем здесь мобильную сеть. В завершающемся сезоне запустили новое покрытие LTE на въезде на курорт и в секторах А и B. Кроме того, Шерегеш стал первым населённым пунктом региона, где мы высвободили под востребованный стандарт LTE частоты 3G. В совокупности проведенные работы позволили разогнать скорость мобильного интернета в LTE в среднем на треть», – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.