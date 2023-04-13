Новый аэровокзал в Новокузнецке планируют открыть в октябре этого года

Фото: пресс-служба АПК.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта им. Бориса Волынова в Новокузнецке планируется сдать в октябре 2023 года. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Новокузнецке продолжается строительство нового пятиэтажного здания аэропорта. На данный момент полностью готов каркас, завершены монтаж и усиление металлоконструкций кровли. Сейчас идет монтаж алюминиевых конструкций фасада, после чего строители приступят к остеклению. В мае начнется внутренняя отделка помещений.

Здание будет оснащено шестью эскалаторами, 13 стойками регистрации и тремя телескопическими трапами. Телетрапы, изготовленные специально для новокузнецкого аэропорта, уже прошли испытания у производителя и до конца апреля прибудут в регион. На привокзальной площади будет обустроена парковка на 370 машин.

По словам главы Кузбасса, развитие транспортной доступности дает стимул другим отраслям, в том числе, туризму, спорту, культуре.

- Мы будем вводить новые маршруты, ждем гостей из других регионов и стран, которые смогут оценить темпы преображения нашего региона, - сказал Сергей Цивилев.