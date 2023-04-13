В Кузбассе грузовик насмерть сбил пешехода

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Кузбассе грузовик сбил пешехода, а затем опрокинулся. В результате ДТП один человек погиб и один травмирован.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, ДТП произошло поздно вечером 12 апреля в Ленинске-Кузнецком. 36-летний водитель автомобиля Volvo сбил пешехода, который шел по дороге.

- Пешеход шел в темное время суток по проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде. Водитель в последний момент заметил его и, не справившись с управлением, не выбрал боковой интервал и совершил наезд, - рассказал начальник ОГИБДД МО МВД Россиии «Ленинск-Кузнецкий» Алексей Каличкин.

После столкновения автомобиль опрокинулся.

В результате аварии пешеход погиб на месте. Водитель грузового автомобиля получил травмы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции Кузбасса напомнили, что движение пешеходов по дорогам, обозначенным знаком «Автомагистраль», запрещено.