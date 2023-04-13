На выходных в Кемерове изменится маршрут шести автобусов

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове на выходных временно изменится схема движения шести автобусных маршрутов. Об этом сообщили в администрации города.

«Комсомолка» писала, что в конце недели стартуют ремонтные работы на теплосетях по улице Александрова, в связи с чем участок дороги будет закрыт. Перекрытие движения в районе дома №15 запланировано с 20:00 пятницы, 14 апреля, до 08:00 воскресенья, 16 апреля.

На это время изменятся схемы движения автобусов, которые проходят через улицу Александрова.

Маршруты №40, 52, 53, 56, 154: д/п «Прогресс», ул. 40 лет Октября, ост. «ДК Кировского района», разворот на остановке «ДК Кировского района», ул. 40 лет Октября, ул. Инициативная в обоих направлениях.

Маршрут №64: ул. Инициативная, ул. 40 лет Октября, ост. «ДК Кировского района», разворот на остановке «ДК Кировского района», ул. 40 лет Октября, ул. Инициативная.

Кроме того, временно нельзя будет уехать с остановок «Улица Александрова» и «Улица Леонова». Жителям необходимо будет дойти до остановки «Стоматология» на улице Инициативной.