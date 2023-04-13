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НовостиОбщество13 апреля 2023 6:59

В Кузбассе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, приуроченные к Пасхе

Они будут организованы завтра, 14 апреля
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

Завтра, 14 апреля, накануне празднования Светлой Пасхи в городах Кузбасса пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

Торговля развернется на площадях в Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске. Жителям будет предложена продукция местных производителей. На ярмарке можно будет купить сыры, мед, хлебобулочные, колбасные изделия, овощи, фрукты, сухофрукты, травяные чаи, а также мясную, молочную и рыбную продукцию, кондитерские изделия. Также будет представлена продукция специально к Пасхе: яйца, куличи, творожные пасхи, кулинарные наборы для оформления выпечки.

В Кемерове ярмарка состоится на площади Советов с 09:00 до 15:00.