Встречи с летчиками, выставки, концерты. В Кузбассе продолжается космический фестиваль

В Кузбассе продолжается космический фестиваль

В Кузбассе продолжается Международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина». В кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова прошла арт-акция «Космический прием». Гостей Кузбасса встретила кавер-группа «Полтишок». Артисты исполнили популярные песни о космосе.

Во Дворце культуры шахтеров областного центра горожан научили моделировать и конструировать макеты летательных аппаратов, рассказали об основах робототехники. У скульптуры «Космонавты» в Кемерове, бюста Юрия Гагарина в Новокузнецке, памятника Борису Волынову в Прокопьевске, а также планетариях Кемерова и Новокузнецка студенты вузов записали видеоролики с песнями и стихами. А школьники Крапивинского округа встретились с летчиком первого класса, ветераном Вооруженных сил, полковником ВВС в отставке Владимиром Чановым. Он рассказал ребятам о нештатных ситуациях, случавшихся во время полетов, познакомил с самолетами, полеты на которых освоил во время службы.

- Об успехах и перспективах региона в космосе рассказали в Кузбасском техническом университете. Центр управления полетами при техническом вузе Кузбасса входит в единую сеть Центров управления полетами «Роскосмос». По запросу любого другого Центра сотрудники университета могут принять нужный сигнал или сделать аналогичный запрос коллегам. Здесь участников фестиваля познакомили со сверхмалые спутниками, провели мастер-классы по управлению спутником «Кузбасс-300», - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса.

Напомним, С 10 по 16 апреля 2023 года в Кузбассе проходит II Международный фестиваль Юрия Гагарина. Он собрал 190 культурных, научных, образовательных и спортивных событий.