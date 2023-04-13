Интернет-столицей Кузбасса стал поселок с населением в 300 человек

Фото: Tele2

Компания Tele2 проанализировала потребление мобильного интернета в четвертом квартале 2022 года и составила список населенных пунктов Кузбасса с самым высоким трафиком на одного клиента. Лидером стал поселок Чичербаево в Новокузнецком районе, где живут всего 300 человек. Каждый абонент Tele2 в этом селе в среднем использует 35 гигабайт в месяц. Второе место заняла деревня Серебряково Тисульского района, третье - село Кругленькое Новокузнецкого района.

В топ-10 вошли село Рубино (Мариинский район), село Поломошное (Яшкинский район), село Тенгулы (Мариинский район), поселок Вотиновка (Кемеровский район), село Благовещенка (Мариинский район), деревня Усть-Тарсьма (Промышленновский район) и село Лучшево (Прокопьевский район). Топ-100 также в основном состоит из сел и деревень, где живут менее тысячи человек. Примечательно, что летом потребление интернета в этих населенных пунктах падает, а зимой – возрастает (разница может достигать 20%). Среди жителей городов больше других «качают» тайгинцы.

Целых 17 населенных пунктов, попавших в первую сотню рейтинга, обязаны появлению сотовой связи федеральной программе по устранению цифрового неравенства. Напомним, что этот проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком», а Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. В Кузбассе стабильной голосовой связью и быстрым интернетом в прошлом году было обеспечено 10 небольших населенных пунктов, где в общей сложности живут две тысячи человек.

Самым «качающим» местом в Сибири стало село Курмач-Байгол на северо-востоке Республики Алтай с показателем 49 Гб в месяц на одного жителя.