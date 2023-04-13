103,6 миллиона рублей Кузбасс выделит на посевную кампанию

Посевная компания в Кузбассе начнется в конце апреля

Кузбасс выделит на посевную кампанию в этом году 103,6 миллиона рублей. Площадь посевов этом году составит 940 тысяч гектаров. Кампания начнется в конце апреля. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства Кузбасса, к посевной кампании регион готов почти полностью.

- Кузбасс обеспечен семенами и посадочными материалами - зерновыми, зернобобовыми, масленичными, картофелем, овощными культурами. Минеральных удобрений в нынешнюю кампанию аграрии региона используют свыше 112 тысяч тонн. Обновили к весне и сельхозтехнику. Всего в поля выйдут 7 тысяч специализированных машин, - рассказали «КП»-Кемерово» в ведомстве.

- Сельское хозяйство в регионе является стратегической отраслью экономики. Она показывает пример стабильного роста. Мы не должны зависеть от внешних факторов в вопросах продовольственной безопасности, поэтому сельхозпроизводителям предлагаем различные меры поддержки, - отметил Сергей Цивилев.