В Кузбассе открылись две современные амбулатории

Две новые амбулатории открыли для жителей двух кузбасских сел

В четверг, 13 апреля, для 2 500 жителей кузбасских сел Яшкинского района Пача и Пашково, открылись две современные мини - поликлиники.

В амбулаториях предусмотрен дневной стационар, кабинеты для детей, акушера-гинеколога, педиатра, стоматолога. Они оснащены современным оборудованием. Здесь можно получать плановую и экстренную медицинскую помощь, пройти вакцинацию и диспансеризацию. В амбулаториях проведен высокоскоростной интернет, благодаря чему можно проводить телемедицинские консультации с районными и областными поликлиниками и больницами, - рассказали «КП-Кемерово» в Минздраве Кузбасса.

Напомним, за пять лет в регионе начали работать 135 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. В 2023 году в эксплуатацию будут запущены еще 48 ФАПов и амбулаторий в Кемеровском, Яйском, Ижморском, Мариинском, Таштагольском, Прокопьевском, Новокузнецком и других округах. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено более 420 миллионов рублей.